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Beyoğlu Belediyesi’nden İmamoğlu’nun iddialarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 20:05 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘İBB arazisini Beyoğlu Belediyesi’ne usulsüz tahsis edildiği’ yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu ve bu iddiaları şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Beyoğlu Belediyesi’nden İmamoğlu’nun iddialarına kınama

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği’ ve ‘Benden öne 165 milyon TL’lik 5 bina TÜRGEV’e verilmiş’ yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Beyoğlu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği’ yönündeki asılsız ve çirkin iddialarını şiddetle kınıyoruz. Halkın oylarıyla seçilmiş olan bir belediye başkanının yine halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyeleriyle ilgili kullanmış olduğu, ‘Bu resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıyalık anlayışı. Kamu vicdanı değil eşkıya anlayışı, eşkıya duruşu. Eşkıyanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz, malını gasp etmek.’ şeklindeki çirkin ithamları, her şeyden önce halkın iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sayın İmamoğlu’nun daha önce ortaya attığı ve tamamen yalandan ibaret olduğu ortaya çıkan ‘Benden önce 165 milyon TL’lik 5 bina TÜRGEV’e verilmiş’ yönündeki asılsız iddialarını, bazı medya organlarında yer alan yalan haberleri kaynak göstererek haklı çıkarma çabasına girmesi cehaletin en bariz örneklerinden birisidir” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu arazi içerisinde bulunan yapı yıllardır Beyoğlu Belediyesi Örnektepe Semt Konağı olarak vatandaşlara hizmet etmiştir. Bölge halkının taleplerini tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için 2018 yılında yıkılan yapının yerine, bölge halkının tüm taleplerine cevap verecek şekilde daha kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde hazırlanan yeni projenin içerisinde; Sağlık Merkezi, Semt Konağı, Gençlik Merkezi, Kütüphane, Muhtarlık, Belediye misafirhanesi, 158 araç kapasiteli otopark, çok amaçlı toplantı salonu, STK ve amatör spor kulüpleri için yönetici odaları bulunmaktadır. Bu alanlar tamamen Beyoğlu halkının kullanımında olacaktır. Bölge halkının talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni proje inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin oy çokluğuyla almış olduğu kararla Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Dolayısıyla İBB Meclisi tarafından Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilen taşınmazlar hiçbir dönem TÜRGEV’e tahsis edilmediği gibi şimdi de tahsisi söz konusu değildir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her zamanki gibi kamuoyunu yanıltmaktadır. Kendilerinin bu tavrı ancak hukuku bilmemekle, niyet okumayla ve art niyetle izah edilebilir. Sayın İmamoğlu’nu halkın oylarıyla seçilmiş İBB Meclisinden ve İstanbul halkından özür dilemeye davet ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Beyoğlu Belediyesi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
imamoğlu dediyse gülüp geçeceksin ! indirip yapıcam deyip okkalı zammı çakan adamın sözüne inanılmaz !
Allah seni bu ülkenin Cumhurbaşkanı etsin inşallah, ve bu ülkeyi eski güzel gunlere ve kardeşçe yaşadığımız bir ülke eder inşallah..
daha bunlar başlangıç ilk önce sevgi pitircigi köprüyü geçtimi istediğini söyler nede olsa ne söylese inanan kesim var ...
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