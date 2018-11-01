Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market ile CarrefourSA arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market, CarrefourSA ile iş birliği protokolünü yeniledi.

Sosyal Marketin Kasımpaşa'daki hizmet binasında düzenlenen törende, Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hilmi Öksüz ve CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu protokolü imzaladı. Protokol kapsamında CarrefourSA, Sosyal Market'e 6 mağazasından yardımda bulunacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, törende, 8 yıldır faaliyette olan sosyal marketten 4 bin 800 aileye ihtiyaç durumlarına göre yardımda bulunduklarını söyledi.

CarrefourSA'nın sosyal markete en çok destek sağlayan kurumlardan biri olduğuna işaret eden Demircan, şöyle konuştu:

"CarrefourSA bize mağazalarından günlük ihtiyaç fazlası ürünlerinin tamamını gönderiyor. Özellikle meyve, sebze ve gıdada bizleri destekliyorlar. Bugün yeni bir paketle geldiler. Mağazalardan eskiden 1-2 noktadan alıyorduk. Şimdi 6 noktadan bize yardımları daha fazla gönderecekler. CarrefourSA gibi dev bir marketten destek almak bizim sosyal marketimiz için çok büyük bir müjde. Böyle kurumlar olmadan sosyal barış olmaz. Sosyal yardımın zeminini güçlendirmemiz şart."