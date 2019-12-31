Beyoğlu Belediyesi yılbaşı için 550 kişilik ekip kurdu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için oluşturulan 550 kişilik ekiple gece boyu sahada olacak.

Beyoğlu Belediyesi, yılbaşı gecesi vatandaşların herhangi bir problemle karşılaşmaması için özel bir ekip oluşturdu. Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü ve Gelirler Şefliğinden oluşan 550 kişilik kadro yılbaşı gecesinde sahada görev yapacak.

İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve Galata Meydanı başta olmak üzere yılbaşı kutlamalarının yapıldığı alanlarda çok sayıda araçla gece boyunca denetimlerini sürdürecek ekipler, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmesini sağlayacak.

Ayrıca vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 444 0 160 numaralı çağrı merkezini arayarak belediye ekiplerinden yardım isteyebilecek.

