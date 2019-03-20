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Beyoğlu Belediyesi’nden geri dönüşüme destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2007 yılında başlatılan Atık Toplama Kampanyası, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında başlatılan yeni kampanya ile ilçenin dört bir yanına yayılıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2007 yılında başlatılan Atık Toplama Kampanyası, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında başlatılan yeni kampanya ile ilçenin dört bir yanına yayılıyor. Kampanya kapsamında meydanlara, sokaklara, iş yerlerine ve evlere atık toplama üniteleri bırakılarak yıllık 23 bin ton olan geri dönüştürülebilir atık toplama kapasitesinin 30 bin tona çıkartılması hedeflendiği kaydedildi.

Taksim Meydanı’nda düzenlenen tanıtım törenine Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Beyoğlu’nda 2007 yılında başlatılan Atık Toplama Kampanyası, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yabancı bir yatırımcıyla yapılan anlaşmayla ilçenin dört bir yanına yayılması amaçlanıyor. Bu kapsamda meydanlara, sokaklara, iş yerlerine ve evlere atık toplama üniteleri bırakılarak yıllık 23 bin ton olan geri dönüştürülebilir atık toplama kapasitesinin 30 bin tona çıkartılması hedeflendiği kaydedildi.

Sıfır atık projesinin dünya gündeminde olduğunu kaydeden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan; ’’Sıfır atık projesi artık bir dünya projesi haline gelmiştir. Dünyanın gündeminde. Bu anlamda Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye’de doğaya, çevreye duyarlı olma anlamında çok ciddi adımlar atılıyor. Bu çerçevede Beyoğlu Belediyesi olarak bizde yabancı bir yatırımcıyla birlikte önemli bir çalışma yaptık. Özellikle tekstil atıkları başta olmak üzere, elektronik, cam ve kağıt atıkları merkezlerinde ayrıştırmak suretiyle çevremize ve ekonomimize katkı sağlayacak önemli bir adımı attık. Hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullanarak yaptıkları anlaşmanın önemine dikkat çekti.

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında törende bulunan öğrencilere de bilgilendirme yapılarak, çevre konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

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