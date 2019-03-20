Beyoğlu Belediyesi’nden geri dönüşüme destek

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2007 yılında başlatılan Atık Toplama Kampanyası, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında başlatılan yeni kampanya ile ilçenin dört bir yanına yayılıyor. Kampanya kapsamında meydanlara, sokaklara, iş yerlerine ve evlere atık toplama üniteleri bırakılarak yıllık 23 bin ton olan geri dönüştürülebilir atık toplama kapasitesinin 30 bin tona çıkartılması hedeflendiği kaydedildi.

Taksim Meydanı’nda düzenlenen tanıtım törenine Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Beyoğlu’nda 2007 yılında başlatılan Atık Toplama Kampanyası, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında yabancı bir yatırımcıyla yapılan anlaşmayla ilçenin dört bir yanına yayılması amaçlanıyor. Bu kapsamda meydanlara, sokaklara, iş yerlerine ve evlere atık toplama üniteleri bırakılarak yıllık 23 bin ton olan geri dönüştürülebilir atık toplama kapasitesinin 30 bin tona çıkartılması hedeflendiği kaydedildi.