HABER

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “Hayvanlara eziyete sıfır tolerans” sloganıyla hazırlanan hayvan hakları düzenlemesine destek geldi.

Beyoğlu Belediyesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “Hayvanlara eziyete sıfır tolerans” sloganıyla hazırlanan hayvan hakları düzenlemesine destek geldi. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız "Biz de müdürlüğümüzden gerekli bilgileri aldık. Üzerimize düşen hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte Beyoğlu’nun yeni belediye başkanı olan Haydar Ali Yıldız, yeni görevinde ilk kez Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Yıldız burada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ‘hayvanlara eziyete sıfır tolerans’ sloganıyla hazırlanan hayvan hakları düzenlemesine de destek geldi. Yıldız, "Bizde müdürlüğümüzden gerekli bilgileri aldık. Bu konudaki hazırlıklarımızı yapıyoruz" diyerek belediye olarak sokak hayvanlarını koruma konusunda hassasiyet duyduklarını ifade etti. Daha sonra geçtiğimiz günlerde taşınan Atatürk Havalimanı’nda kalan ve belediyenin bulup bakımlarını yaptığı bir kediyi sahiplenen Seval Ofluoğlu’na teslim eden Başkan Yıldız, ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü kontrol edip personelle selamlaştı.

‘Özellikle sokak hayvanlarını çok daha duyarlı bir şekilde koruyacağız, seveceğiz’
Düzenlemeyle sokak hayvanlarının artık bir kimliği olacağını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediye Başkanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özellikle sokak hayvanlarını çok daha duyarlı bir şekilde koruyacağız, seveceğiz ve bu duyarlılığı topluma yayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir havyan hakları kanunu gündeme gelecek. Burada özellikle hayvanların bir kimliklerinin olması, sağlık kontrollerinin, yaşının, cinsiyetinin bulunması ile ilgili bir çipli bir takip sistemi olacak. Buradan takip edilebilecek. Böylece insanlara olduğu gibi hayvanlara da işkence uygulayanlar bir ceza ile karşılaşacaklar. Biz de bu anlayışla Beyoğlu Belediyesi olarak üzerimize düşen hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün müdürlüğümüzden gerekli bilgileri aldık. Burayı inceleme imkanımız oldu“ şeklinde konuştu.

Kediyi sahiplendiği için Seval Ofluoğlu’na teşekkür eden Başkan Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi’nin hayvan barınağında hanımefendi, havaalanından getirilmiş sahipsiz bir kediyi sahiplendiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımıza da aynı şekilde bu sahiplenme duygusu ile içlerindeki hayvan sevgisini ifade edebilecekleri bir ortamı sunuyoruz. Açık olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz“ dedi.

"Veterinerlik hizmetlerinden çok memnunum"
Beyoğlu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nün sokak hayvanlarına sahip çıkarak işlemlerini çok iyi yaptığını söyleyen Seval Ofluoğlu, “Ben uzun zamandan beri Beyoğlu Belediyesi’nden hizmet alıyorum. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavileri konusunda çalışmalar yapıyorum. Beyoğlu Belediyesi’nin Veterinerlik Hizmetleri bölümünden çok memnunum. Kısırlaştırmaları ve tedavileri çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Getirdiğim hayvanların muhakkak hepsinin işlemi yapılıyor. Onlar da bizim gibi gönüllüleri çok destekliyor. Aldığımız hizmet ne kadar kaliteli olursa o kadar çok hayvana faydalı olmuş oluyoruz “ diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek

Beyoğlu Belediyesi’nden "Hayvan hakları" düzenlemesine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İşte Rusya'nın en güzel kızı

İşte Rusya'nın en güzel kızı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.