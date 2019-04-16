31 Mart Yerel Seçimleri ile birlikte Beyoğlu’nun yeni belediye başkanı olan Haydar Ali Yıldız, yeni görevinde ilk kez Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Yıldız burada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ‘hayvanlara eziyete sıfır tolerans’ sloganıyla hazırlanan hayvan hakları düzenlemesine de destek geldi. Yıldız, "Bizde müdürlüğümüzden gerekli bilgileri aldık. Bu konudaki hazırlıklarımızı yapıyoruz" diyerek belediye olarak sokak hayvanlarını koruma konusunda hassasiyet duyduklarını ifade etti. Daha sonra geçtiğimiz günlerde taşınan Atatürk Havalimanı’nda kalan ve belediyenin bulup bakımlarını yaptığı bir kediyi sahiplenen Seval Ofluoğlu’na teslim eden Başkan Yıldız, ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü kontrol edip personelle selamlaştı.

‘Özellikle sokak hayvanlarını çok daha duyarlı bir şekilde koruyacağız, seveceğiz’ Düzenlemeyle sokak hayvanlarının artık bir kimliği olacağını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediye Başkanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özellikle sokak hayvanlarını çok daha duyarlı bir şekilde koruyacağız, seveceğiz ve bu duyarlılığı topluma yayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir havyan hakları kanunu gündeme gelecek. Burada özellikle hayvanların bir kimliklerinin olması, sağlık kontrollerinin, yaşının, cinsiyetinin bulunması ile ilgili bir çipli bir takip sistemi olacak. Buradan takip edilebilecek. Böylece insanlara olduğu gibi hayvanlara da işkence uygulayanlar bir ceza ile karşılaşacaklar. Biz de bu anlayışla Beyoğlu Belediyesi olarak üzerimize düşen hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün müdürlüğümüzden gerekli bilgileri aldık. Burayı inceleme imkanımız oldu“ şeklinde konuştu.

Kediyi sahiplendiği için Seval Ofluoğlu’na teşekkür eden Başkan Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi’nin hayvan barınağında hanımefendi, havaalanından getirilmiş sahipsiz bir kediyi sahiplendiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımıza da aynı şekilde bu sahiplenme duygusu ile içlerindeki hayvan sevgisini ifade edebilecekleri bir ortamı sunuyoruz. Açık olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz“ dedi.

"Veterinerlik hizmetlerinden çok memnunum"

Beyoğlu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nün sokak hayvanlarına sahip çıkarak işlemlerini çok iyi yaptığını söyleyen Seval Ofluoğlu, “Ben uzun zamandan beri Beyoğlu Belediyesi’nden hizmet alıyorum. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavileri konusunda çalışmalar yapıyorum. Beyoğlu Belediyesi’nin Veterinerlik Hizmetleri bölümünden çok memnunum. Kısırlaştırmaları ve tedavileri çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Getirdiğim hayvanların muhakkak hepsinin işlemi yapılıyor. Onlar da bizim gibi gönüllüleri çok destekliyor. Aldığımız hizmet ne kadar kaliteli olursa o kadar çok hayvana faydalı olmuş oluyoruz “ diye konuştu.