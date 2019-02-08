IHAAW162407-ASA/08-02-2019
- Beyoğlu Bülbül Mahallesi’nde yan yana bulunan iki apartmanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
08.02.2019 16:24:07 TSI
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