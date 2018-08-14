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Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 23:09 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde işe gitmek için otobüs durağına gelenler, kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı.

Meclisi Mebusan Caddesi'nde sabah saat 06:00 sıralarında işe gitmek için durağa gelenler kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEYAZ ELBİSESİ KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Otobüs durağında yerde oturan genç kadının üzerinde bulunan beyaz elbisenin kanamadan dolayı kırmızıya döndüğü görüldü.

"BİLEĞİMİ KESTİM BİR ŞEY OLUR MU?"

Kadını ilk görenlerden bir vatandaş, “Ben parkta oturuyordum. Kadın parkta oturuyordu. Yola çıktı geldi. Ne yapıyorsunuz? dedim. Bileğimi kestim bir şey olur mu? dedi. Kötü durumdaydı. Bileği kesilmişti" diyerek yaşananları anlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE DERDIN WAR BE KIZIM
Bu kıza ne olmuş çok merak ettim.Bir daha çıkmadı haberi yazık.
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