''1 Nisan sabahından itibaren de mührü aldığımızda, Beyoğlu'nda AK Parti kazandığında gönül belediyeciliğini hep birlikte inşa edeceğiz. Beyoğlu, gönül belediyeciliğine örnek olacak. Beyoğlu'nu güzelleştirmenin gayreti içinde olacağız. İlk olarak herkese eşit bir şekilde hizmet sunacak, başta çocuklarımız için hemen çok yakınımızda bir yere 37 dönüm arazi üzerine Millet Bahçesi yapacağız ve altına otopark yapılacak. Cuma pazarını da otoparkın kenarlarına yerleştireceğiz. Vatandaş sebzesini, meyvesini alabilecek, çocukları oyunlar oynayabilecek.''

Yıldız, seçimlerde Beyoğlu'na çok güvendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne kadar dur durak bilmeden çalışılması gerektiğini belirten Yıldız, ''Kadınlar da gençler de topyekun çalışacak. Yarın, öbür gün Cumhurbaşkanımızın balkondan zafer konuşmasını yapmasını istiyorsak bütün kapılara gideceğiz.'' diye konuştu.

- ''Beyoğlu'nu güzelleştireceğiz''

Gençler için de Millet Kıraathaneleri yapacaklarını aktaran Yıldız, ''2019'un ana projeleri Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri. Piyalepaşa Camisi'nin caddeye bakan tarafı Millet Bahçesi olacak. Yine kubbeler vardır orada. O bölüme de Millet Kıraathanesi yapacağız.'' dedi.

Yıldız, Beyoğlu'nun İstanbul'un eski yerleşim yerlerinden olduğunu ifade ederek,''Ciddi manada yeşil alanımız yok. Yaşlı teyzelerimiz gidip bir bahçeye oturacak ama böyle bir imkan yok. Binalar sıkış tıkış. En azından böyle gezdiğimizde küçük küçük bahçeler yapalım, oraya ağaçlar dikelim, basket sahası koyalım, yaşlı teyzemiz komşusuyla sohbet etsin. Tabii, ne kadar alan bulacağız? Ne kadarsa o kadara yeşil alan yapacağız. Hepimiz insan olduğumuza göre, dünyayı güzelleştirmek görevimiz. Sokağımızı güzelleştireceğiz, Beyoğlu'nu güzelleştireceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

