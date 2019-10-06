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Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı.

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı. Vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle büyük panik yaşarken, kazada 3 kişi yaralandı. Durakta bulunan güvenlik görevlileri ise gazetecilere zor anlar yaşattı.
Olay, Beyoğlu Halıcıoğlu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 9.45 sıralarında Halıcıoğlu’ndan Yenibosna istikametine giden metrobüs, önünde seyir halinde olan metrobüse çarptı. Metrobüste bulunan vatandaşlar çarpışmanın şiddetiyle büyük panik yaşarken, kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Kaza yapan metrobüsler güvenli alana çekildi. Metrobüs durağında bulunan güvenlik görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda metrobüsler çarpıştı: 3 yaralı
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