Beyoğlu ilçe seçim kurulu 43 sandığa yönelik itirazı reddetti

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AK Parti tarafından 43 sandığa yönelik itirazı reddetti.

AK Parti İstanbul Başkanlığı, seçimlerde tespit ettikleri usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçede itirazlarda bulunmuştu. Yapılan itirazlar ilçe seçim kuralları tarafından değerlendirilmeye alınmaya başlandı. Birçok ilçe seçim kurulu itirazları kabul ederek oyların yeninden sayılmasına karar verirken, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu’nun AK Parti’nin Beyoğlu’nda 43 sandığa yönelik itirazını herhangi bir gerekçe göstermeden reddetmesi dikkat çekti.

