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  4. Beyoğlu'nda 3 katlı binada korkutan yangın

Beyoğlu'nda 3 katlı binada korkutan yangın

18.11.2020 17:55 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda, 3 katlı binanın çatı katında kömür sobasının devrilmesi nedeniyle yangın çıktı. Kömür ve odun deposu olarak kullanılan bölüme sıçrayarak büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde bulunan anne ve çocukları komşuların yardımıyla kurtuldu.

Yangın, Örnektepe Kanarya Sokak 95 numarada 15.30 sıralarında 3 katlı binada çıktı. Binanın çatı katındaki dairede, kömür sobasının devrilmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler kömür ve odun deposu olarak kullanılan bölüme sıçradı. Bu sırada evde bulunan Suriye uyruklu kadın ile 3 çocuğu, komşuların yardımıyla dışarı çıktı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürülürken, yangının çıktığı daire ve çatı kullanılamaz hale geldi.

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DHA

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