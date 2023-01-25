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  4. Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın! Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden kalp masajı

Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın! Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden kalp masajı

25.01.2023 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı ahşap binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Binada bulunan ve dumandan etkilenen kediye itfaiye erleri kalp masajı yaptı. Ancak kedi tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Beyoğlu’nda 4 katlı binada yangın! Dumandan etkilenen kediye itfaiyeden kalp masajı

Beyoğlu'nda yangın, dün akşam saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokak'ta 4 katlı binanın 4. katında çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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KEDİYE İTFAİYE ERLERİ KALP MASAJI YAPTI

Bina içinde yapılan arama çalışmalarında dumandan etkilenen bir kedi itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

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Kalbi duran kediye itfaiye eri uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye erinin tüm çabalarına rağmen kedi hayatını kaybetti.(DHA)

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