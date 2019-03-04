Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. emniyetteki sorgusu sürüyor. Özkan E. yangının hemen ardından kaçarak Hatay'a gitmişti. Özkan E., 4 arkadaşının öldüğü, 1 arkadaşının yaralandığı yangını çıkardıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

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Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E'nin, yangını arkadaşlarını korkutmak için çıkardığını belirterek, "Tartıştığım Ramazan Demir ile zaten aramızda husumet vardı. Olay sabahı geldiğimde de eşyalarımı dışarı attığını gördüm. Sinirlendim. Onun yattığı kanepeye gazete kağıtlarını yerleştirip yaktım. . Pişmanım" dediği öğrenildi.

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. İstanbul'da garsonluk yapmak için Ağrı'dan gelen 17 yaşındaki Murat Kayacan, Siirt'ten gelen 23 yaşındaki Muhammet Gür ve 20 yaşındaki Yunus Akyüz, Manisa'dan gelen 25 yaşındaki Eren Ersin Büker, Diyarbakır'dan gelen 23 yaşındaki Ramazan Demir ile Hatay'dan gelen 24 yaşındaki Özkan E. aynı dairede yaşıyordu.