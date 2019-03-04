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Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E.'nin yangın sonrası kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. emniyetteki sorgusu sürüyor. Özkan E. yangının hemen ardından kaçarak Hatay'a gitmişti. Özkan E., 4 arkadaşının öldüğü, 1 arkadaşının yaralandığı yangını çıkardıktan sonra hızlı adımlarla uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıdı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E'nin, yangını arkadaşlarını korkutmak için çıkardığını belirterek, "Tartıştığım Ramazan Demir ile zaten aramızda husumet vardı. Olay sabahı geldiğimde de eşyalarımı dışarı attığını gördüm. Sinirlendim. Onun yattığı kanepeye gazete kağıtlarını yerleştirip yaktım. . Pişmanım" dediği öğrenildi.

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. İstanbul'da garsonluk yapmak için Ağrı'dan gelen 17 yaşındaki Murat Kayacan, Siirt'ten gelen 23 yaşındaki Muhammet Gür ve 20 yaşındaki Yunus Akyüz, Manisa'dan gelen 25 yaşındaki Eren Ersin Büker, Diyarbakır'dan gelen 23 yaşındaki Ramazan Demir ile Hatay'dan gelen 24 yaşındaki Özkan E. aynı dairede yaşıyordu.

İŞTEN ÇIKARILINCA ARKADAŞLARINA KIZDI

Özkan E. geçtiğimiz günlerde işten çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Özkan E. aynı yerde çalıştığı ev arkadaşlarının işten çıkartıldıktan sonra kendisiyle ilgilenmemesine kızdı. Özkan E. arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra küstü.

Memleketine dönmek için uçak biletini alan Özkan E. dün sabah saatlerinde evde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede evi sarınca Özkan E. durumu itfaiye ekiplerine haber vererek havalimanına gitti. Yangında Murat Kayacan, Muhammet Gür, Yunus Akyüz ve Eren Ersin Büker hayatını kaybederken, Ramazan Demir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HATAY POLİSİ UÇAKTAN İNİNCE GÖZALTINA ALDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda yangını Özkan E.'nin çıkardığını belirledi. Bunun üzerine İstanbul polisi, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek uçak iner inmez Özkan E.'nin yakalanmasını sağladı.

YANGINI KANEPEYİ YAKARAK ÇIKARMIŞ

İstanbul'dan Hatay'a giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özkan E.yi sabah saatlerinde İstanbul'a getirdi. Özkan E.'nin ilk ifadesinde, bir süre önce kavga ederek küstüğü arkadaşlarını korkutmak için yangını çıkardığını, büyümesi üzerine korktuğunu ve itfaiye ekiplerine bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Özkan E'nin "Yaralı olarak kurtulan Ramazan Demir, bana sürekli olarak psikolojik baskı yapıyordu. küfürler ediyordu. Zaten aramızda husumet vardı. Olay sabahı geldiğimde de eşyalarımı dışarı attığını gördüm. Sinirlendim. Onun yattığı kanepeye gazete kağıtlarını yerleştirip yaktım. Amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Özkan E.'nin Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğlenden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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