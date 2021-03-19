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Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

19.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 2 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ahşap binanın yandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, alevler yanındaki 2 binaya da sıçradı. Ahşap binadan yükselen alevleri göre vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

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Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süre uğraş verdi. Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla söndürüldü.

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Alevlere teslim olan ahşap bina, drone ile havadan da görüntülendi.

İHA

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yangın İstanbul

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