Beyoğlu'nda ahşap binada korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Beyoğlu'nun Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada 00.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine yangına Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sadabad itfaiye grup amirliklerinden ekipler, müdahale etti.
Yangın rüzgârında etkisiyle yan tarafta bulunan 5 katlı binaya sirayet etti.
Ekipler, binada bulunanları tahliye etmeyi başardı.
Çıkan yangın sonucu binada yaşayan iki kişinin vücudunda yanıklar oluşarak yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (DHA-İHA)
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