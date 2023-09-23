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  4. Beyoğlu'nda akılalmaz görüntüler! Polis gibi davranıp durdurduğu araçları kontrol etti... Gözaltına alındı: Kimliği şaşkına çevirdi

Beyoğlu'nda akılalmaz görüntüler! Polis gibi davranıp durdurduğu araçları kontrol etti... Gözaltına alındı: Kimliği şaşkına çevirdi

23.09.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda, polis gibi hareket ederek trafikte durdurduğu araçları kontrol eden kişi gözaltına alındı. Trafikte denetim yapar gibi araçları durdurmaya çalışan kişi o anları sosyal medyadan da paylaştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan S.K. gözaltına alındı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kimliği ise şaşkına çevirdi.

Beyoğlu'nda akılalmaz görüntüler! Polis gibi davranıp durdurduğu araçları kontrol etti... Gözaltına alındı: Kimliği şaşkına çevirdi

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda telefonun ışığını yakarak trafikte denetim yapıyormuş gibi davranan kişi o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın seyir halindeki araçları durdurmaya çalıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

BÖLGESEL AMATÖR LİG'DEKİ BİR TAKIMDA FORMA GİYEN FUTBOLCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis tarafından görüntülerdeki şüphelinin Bölgesel Amatör Lig'de yer alan bir takımda forma giyen S.K. (26) olduğunu tespit etti.

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Gözaltına alınan S.K.'ya "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. serbest bırakıldı. (DHA/AA)

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