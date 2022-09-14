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  4. Beyoğlu’nda bir garip hırsızlık: Büfeden çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı

Beyoğlu’nda bir garip hırsızlık: Büfeden çaldığı içecekleri aynı büfeye satmaya çalıştı

14.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Metrosu'ndaki büfeden enerji içeceği çalan bir kişi, cezaevinden yeni çıktığını söyleyerek bu içecekleri satmak isteyince yakayı ele verdi. İş yeri sahibiyle tartışan hırsız kaçarak kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içerisinde bulunan büfede yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, metro istasyonu içerisindeki büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek dolaptan enerji içeceklerini çaldı. Dolaptan enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi. Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı. Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız taksim metro
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