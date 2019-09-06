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Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 06:50 | Son Güncelleme

Beyoğlu Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bir börekçide iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

(DHA)

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beyoğlu silahlı saldırı

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