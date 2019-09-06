Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Silahl\u0131 sald\u0131r\u0131y\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren ki\u015fi ya da ki\u015filer, olay yerinden ka\u00e7arken, b\u00f6lgeye polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. \nYaralanan ki\u015fi ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131rken polisin b\u00f6lgedeki incelemeleri s\u00fcr\u00fcyor.\n(DHA)PARTNER Tok kalmak i\u00e7in yap\u0131lmas\u0131 gerekenlerAta\u015fehir'de gece yar\u0131s\u0131 korkutan yang\u0131n\u00d6zel ekip her yerde ar\u0131yordu! Yakaland\u0131
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