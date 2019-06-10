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Beyoğlu'nda büyük panik! Baba ve 3 çocuğu enkazın arasında kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 01:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesinde 3 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken balkonda oturan baba ve 3 tane çocuğu ile yardıma gelen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda büyük panik! Baba ve 3 çocuğu enkazın arasında kaldı!

Olay, Saat 00.30 Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci katının balkonunda baba ve 3 çocuğu oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle balkon çöktü. Çökme ile birlikte baba çocuklarıyla birlikte aşağıya düştü. Beton parçaları arasında kalan dört kişi ile yardıma gelen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Büyük gürültüyle çöken balkonunun sesini duyan ev sakinleri ile mahallede oturanlar yardıma koştu. Vatandaşlar düşen balkonun altında kalan yaralıları kurtararak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıları daha sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olumsuz olmaması için vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Büyük panik yaşayan vatandaşlar, sokağa döküldü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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