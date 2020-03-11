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  4. Beyoğlu'nda camiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Beyoğlu'nda camiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 22:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde oluşturulan Gezici Filo, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, Beyoğlu'ndaki Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler genişletildi.

Beyoğlu'nda camiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi

İBB Gezici Filo ekipleri, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıklarla mücadele kapsamında, İstanbul'daki ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi için çalışmalar yürütüyor.
Gün içinde, spor salonları, sanat galerileri ve kültür merkezlerinde çalışma yapan ekipler, akşam saatlerinde ise Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Camii ile Nusretiye Camii'ni dezenfekte etti.
Özel kıyafet giyip, maske takan ekipler, camilerde minber, sütun, avize ve halılara bir makine vasıtasıyla 'Crystalin' püskürterek dezenfeksiyon yaptılar.
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu istanbul büyükşehir belediyesi İBB koronavirüs

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