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  4. Beyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

29.07.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Örnektepe'de, dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı kavga cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor.

Beyoğlu'nda dünür dehşeti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Örnektepe Mahallesi'nde eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, dayısının evine sığındı. Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Enes Berk Giray, yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokakta Hacer Giray'ın yakınları ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacer Giray'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay tabanca ile vuruldu. Bu sırada yaşananları duyarak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu.

Son dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırıSon dakika: Beyoğlu'nda silahlı saldırı

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YAŞANAN TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA

Taraflar arasında yaşanan tartışma ve sonrasında Mürsel Ağrı'nın 3 kişiyi vurması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartışması ve araya girenlerin olayı yatıştırmaya çalışması görülüyor. Bu sırada Mürsel Ağrı belinden çıkardığı silahla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray'ı ve damadının kuzeni Burak Giray'ı vuruyor. Yerde yatan üç kişinin daha sonra kafalarına ateş ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu silahlı saldırı
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