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Beyoğlu'nda ekipleri harekete geçiren pano! Yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir reklam panosunda bulunan erkek figürünün boğazına ay yıldızın ayının geçirilmiş halde yapıştırıldığını görenler polise haber verdi. Polis yaptığı çalışmayla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 'Türk Bayrağını Alenen Aşağılamak' suçundan işlem başlatılırken, bugün adliyeye sevk edildiler.

Olay, Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki sanatçı Devrim Erbil'e ait resimde bulunan erkek figürü üstüne, "ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartma yapıştırıldı. Panoda farklı figür gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, panonun etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Ardından pano ve yapıştırılan figür üzerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, panoya figürü yapıştıran kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri de yapıştırılan çıkartmayı yerinden söktü. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet B.'yi tespit ederek yakaladı

Şüphelinin ifadesini alan emniyet ekipleri, resmin üzerine silueti Mehmet B. ile birlikte çizen ve Beşiktaş Sinanpaşa
Mahallesinde yaşayan, Ömürcan İ. , İsmail Can N. , Nisa Firdevs G. ve İngiltere ile Türkiye vatandaşı olduğu öğrenilen Anthony
Kaya K. gözaltına alındı. Ata U. ise avukatı ile birlikte Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise baret, hareket kamerası, 3 sprey boya, boya başlıkları, el feneri, metre ve 3 eldiven ele geçirildi.

'TÜRK BAYRAĞINI ALENEN AŞAĞILAMAK' SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan şüphelilerden Mehmet B.'nin 4 kez uyuşturucu madde bulundurma ve darp olmak üzere 5 suç kaydı olduğu öğrenilirken, Ömürcan İ.'nin sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ömürcan İ. , hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan işlem başlatıldı. Yakalanan 6 şüpheli hakkında 'Türk Bayrağını Alenen Aşağılamak' suçundan işlem başlatılırken, bugün adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA

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