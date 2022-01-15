Beyoğlu'nda Enes Kara eylemi! 83 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda kaymakamlığın yasaklamasına rağmen Enes Kara'nın ölümüyle ilgili protesto yürüyüşü yapmak isteyen 83 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu Kaymakamlığı'nca alınan yasaklama kararına aykırı olarak; dün akşam saatlerinde Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayarak karşılık veren 83 kişi yakalanmıştır. Haklarında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlemleri tamamlanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

DHA



