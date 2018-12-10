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Beyoğlu’nda feci kaza: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 03:33 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Beyoğlu’nda feci kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 23:30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan S., yönetimindeki 34 VNA 17 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erdoğan İ., yönetimindeki 34 THM 51 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpması sonucu ticari taksi kaldırıma çıkarak trafik levhalarının olduğu direğe çarparak durabildi.

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Erdoğan İ., araç içerisinde bulunan bir yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin ardından ambulansa konularak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Kasımpaşa trafik kazası

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