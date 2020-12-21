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  4. Beyoğlu'nda gasp dehşeti! Yerde tekmeleyip kaçtılar

Beyoğlu'nda gasp dehşeti! Yerde tekmeleyip kaçtılar

21.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu Talimhane'de 2 şüpheli, takip ettikleri kişiyi yere yatırıp tekmeledikten sonra cebindeki parayı alıp kaçtı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında yaşandı. Oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de market alışverişi yapan Ali Rıza A. dışarı çıkıp sokakta yürürken kendisini takip eden iki kişinin saldırısına uğradı.

Yere düşürülen Ali Rıza A. boğuştuğu kişilere engel olamadı. Cebindeki paraları gasp edilen Ali Rıza A. yerden kalkarak şüphelileri kovaladı. Gasp edilen Ali Rıza A. "Markette alışveriş yaptım üstümdeki para dolar olduğu için alışverişi kredi kartı ile ödedim. Yolda yürürken birden yere yatırdılar. Ayağımı tekmeleyip bütün parayı aldılar. Diğer cebim düğmeliydi onu çektiler ama oradaki parayı alamadılar. Bir süre boğuştuk. Birine tırnağımı geçirdim ama gençlerdi engel olamadım" diye konuştu.

DEHŞET ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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