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Beyoğlu'nda gece kulübündeki partiye baskın! Köle gibi görülen kadına kırbaçla vururken yakalandılar: 8 kişi tutuklandı

23.10.2024 21:35
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İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Yapılan sıradışı partide kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Partinin biletlerinin ise internetten 250 liraya satıldığı ortaya çıktı. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Beyoğlu'nda gece kulübündeki partiye baskın! Köle gibi görülen kadına kırbaçla vururken yakalandılar: 8 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi.

250 LİRADAN BİLETLERİ SATMIŞLAR

Tolga T. ve Laden S. tarafından organize edilen partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. 20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın düzenlendi.

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Yapılan baskın sırasında içeride parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü.

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Polis ekipleri bir kadını demir kafesten çıkarken, köle durumundaki bir kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı.

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Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınırken, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

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32 GÖZALTIDAN 8’İ TUTUKLU

Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Beyoğlu gece kulübü parti
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