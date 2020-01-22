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  4. Beyoğlu'nda gece vakti silahlı çatışma: Yaralılar var

Beyoğlu'nda gece vakti silahlı çatışma: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 03:56 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3. Yaralı ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olay saat 01:00 sıralarında, Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilden, Z. B.'nin kullandığı otomobile ateş açıldı. Z.B'nin de karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

ÇATIŞMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ YARALANDI

Z.B'nin bulunduğu otomobile çok sayıda kurşun isabet ederken Z.B'de yaralandı. Z.B ile birlikte iki kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Z.B ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil topladı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi ve bazı ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.

YARALI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çatışmanın ardından cadde ve ara sokaklarda kan izlerine rastlanırken, ilk belirlemelere göre çatışmada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaya olarak olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Z.B.'NİN KULLANDIĞI SİLAH ARABASINDA BULUNDU

Çıkan çatışmada Z.B'nin kullandığı tahmin edilen tabanca otomobilinde bulundu. Otomobilin ayrıca, ön camında ve aracın bir çok yerinde mermi izleri görüldü.

Z.B'NİN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Çatışmanın yaşandığı mahallede oturduğu öğrenilen Z.B'nin yakınları çatışmanın ardından olay yerine koştu. Z.B'nin kızı, babasının durumunu öğrenmek için polislerle konuştu. Polis, yaralı olarak olay yerinden kaçan şahsın ve çatışmaya giren diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu çatışma

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