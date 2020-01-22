Beyoğlu'nda gece vakti silahlı çatışma: Yaralılar var

Olay saat 01:00 sıralarında, Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilden, Z. B.'nin kullandığı otomobile ateş açıldı. Z.B'nin de karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

ÇATIŞMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ YARALANDI

Z.B'nin bulunduğu otomobile çok sayıda kurşun isabet ederken Z.B'de yaralandı. Z.B ile birlikte iki kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Z.B ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil topladı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi ve bazı ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.

YARALI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çatışmanın ardından cadde ve ara sokaklarda kan izlerine rastlanırken, ilk belirlemelere göre çatışmada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaya olarak olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.