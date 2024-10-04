Beyoğlu'nda genç kıza taciz! Şüphelinin sosyal medyada verdiği ahlak mesajları ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda, 23 yaşındaki İ.A.'nın önü evine yürüdüğü sırada iki kişi tarafından kesildi.

KÖŞEYE SIKIŞTIRDI, SARILMAYA VE ÖPMEYE ÇALIŞTI

Kameralara yansıyan görüntülerde, şahıslardan birinin genç kızı köşeye sıkıştırdığı, ardından da sarılmaya ve öpmeye çalıştığı görüldü. Genç kız saldırgandan kurtulmak için çırpındığı sırada saldırgan şahıs İ.A.'yı yere yatırdı. Saldırganın yanındaki diğer şahıs ise yaşanan olayı film seyreder gibi izledi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Genç kızın çığlıklarını duyan ve yerde kaldığını gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Tepki gören şüpheliler 'amcamın kızı' iddiasında bulunarak kurtulmaya çalışsa da Beyoğlu Güven timi şahısları gözaltına aldı.

TEPKİLER SONRASI TEKRAR GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Birçok suçtan kaydı bulunan şüphelilerin serbest bırakılması da tepkileri beraberinde getirdi. Tepkilerin artmasından sonra şüpheliler hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADAN AHLAK DERSİ VERMİŞ

Yaşanan taciz olayı Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelirken, şüphelilerden S.T.'nin sosyal medyadan ahlak dersi verdiği ortaya çıktı. S.T. 11 Ağustos tarihinde yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza ahlaklı olmayı öğretelim" ifadesine yer vermiş.