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Beyoğlu'nda genç kızları gören şaştı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 09:52 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu'nda genç kızları gören şaştı kaldı

Olay, Beyoğlu, Dolapdere Caddesi'nde yaşandı. Evlenecek olan arkadaşlarıyla kuaförden çıkan genç kızlar iki farklı taksiye bindi. Maske takmayan genç kızlar, taksilerin camlarından dışarı sarkarak dans etmeye başladı.

Seyir halindeki diğer araçlara aldırış etmeyen gençlerin tehlikeli yolculuğu evlenecek olan arkadaşlarının evine kadar devam etti.

Genç kızlar taksilerden indikten sonra bu kez evin önünde bekleyen davulcu devreye girdi.

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Çevredeki vatandaşlarla birlikte davulcunun yaptığı müzikle sosyal mesafeye aldırış etmeksizin oynamaya başladılar.

Bu sırada maskelerin de takılmadığı görüldü.

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(DHA)

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