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  4. Beyoğlu'nda güpegündüz dehşet! Boğazından bıçaklandı

Beyoğlu'nda güpegündüz dehşet! Boğazından bıçaklandı

29.12.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda güpegündüz dehşet! Boğazından bıçaklandı

Beyoğlu'nda bir kişi tartıştığı kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne sığınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Beyoğlu Güllabici Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bıçağını çıkaran kişi, Zafer ismindeki kişiyi boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden bıçaklad0ı. Ağır yaralı adam, kendini yakında bulunan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nden içeri attı. Bıçaklı saldırgan ise ara sokaklara girerek kaçtı. Polis ekipleri yere yığılan yaralı için olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Polis merkezinden sedyeye alınan yaralı kalp masajı yapılarak ambulansa konuldu. Vücudunda ondan fazla bıçak darbesi bulunan Zafer ismindeki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için çevredeki kameraları inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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