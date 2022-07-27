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  4. Beyoğlu'nda güpegündüz ilginç anlar! Yakaladığı hırsızı dakikalarca camdan sarkıttı

Beyoğlu'nda güpegündüz ilginç anlar! Yakaladığı hırsızı dakikalarca camdan sarkıttı

27.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'ndaki bir hırsızlık girişiminde akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Öğlen saatlerinde girdiği bir dairede ev sahibine yakalanan hırsız büyük şok yaşadı. Yaşanan boğuşmanın ardından pencereden kaçmaya çalışan hırsızı yakalayan ev sahibi, 15 dakika boyunca asılı halde tuttu. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda güpegündüz ilginç anlar! Yakaladığı hırsızı dakikalarca camdan sarkıttı

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde öğlen saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Sokak sokak gezen hırsız, 2. kattaki bir eve girdi. Başına gelebilecekleri hesaba katmayan hırsız, gürültü yapınca uykusundan uyanan ev sahibi Yasin E.'ye yakalandı.

SAĞLAM KAYAYA ÇARPTI

Elinde bıçak bulunan hırsızla ev sahibi arasında boğuşma yaşandı. Sağlam kayaya çarpan hırsız pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Yasin E., o sırada ensesinden ve bacağından tuttuğu hırsızı yaklaşık 15 dakika boyunca bırakmadı.

jk

"NE OLUR BIRAK GİDEYİM"

Hırsızın "Abi ne olur bırak gideyim" ısrarı da boşa çıktı. Hırsız, ihbar üzerine kısa süre gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürüldü. (İHA)

kbi

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Beyoğlu
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