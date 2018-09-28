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Beyoğlu’nda helikopter destekli narkotik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 06:15 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Hava destekli operasyonda birçok adrese girilirken bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti Beyoğlu’nda birçok adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti operasyon yapacak ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanıp konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katılırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.

“KAPILAR KOÇBAŞI YARDIMIYLA KIRILDI"

Beyoğlu İstiklal Mahallesine gelen ekipler daha önceden belirlediği adreslere eşzamanlı olarak girdi. Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırıldı. Adreslere gelen ekipleri evleri ve çevrelerini didik didik aradı. Ekipler evlerde arama yaparken Özel Harekat Polisleri de elleri tetikte hazır bekledi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

(İHA)

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beyoğlu operasyon narkotik operasyonu gözaltı

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