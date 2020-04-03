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  4. Beyoğlu'nda iki grup arasına silahlı çatışma! Cephanelik ele geçirildi

Beyoğlu'nda iki grup arasına silahlı çatışma! Cephanelik ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda dün gece aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerine kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda bir kişi yaralanırken 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde kalaşnikof ve pompalı tüfeğinde bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan iki grup dün gece Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirlerine kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan şüphelilerden Berkay T. ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Yaralı Berkay T. ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmayı çok yönlü olarak büyüten Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganları yakalamak için dün gece çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çatışmaya karışan 4 kişi ile 2 adet kalaşnikof , 5 adet tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği, kuru sıkı silah, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 46 adet kalaşnikof mermisi, 175 adet tabanca mermisi, 35 adet av tüfeği mermisi, döner bıçağı, 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Ali O, Murat G., Mehmet Samet B, ile Okan B. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık" gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu silahlı çatışma

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