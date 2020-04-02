HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu'nda iş hanı yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda iş hanı yandı: 1 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 08:02 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı. Yangında iş hanında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Şimşir Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında çıktı. Sokak üzerinde bulunan beş katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edilerek olaya müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İŞ HANINDA KALAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görülmesi üzerine sağlık ekipleri devreye girdi. Yapılan sağlık kontrollerinde 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Ankara Kuşu kimdir? Sosyal medya hesabını kim yönetiyor? Ankara Kuşu kimdir? Sosyal medya hesabını kim yönetiyor?
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
1/
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu yangın

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Koronavirüs test sonucu belli oldu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Diğer Haberler
Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

Yer: Şanlıurfa! Önce dövüldü sonra silahla vuruldu

Sokağa atılan maske ve eldivenlerle ilgili önemli uyarı!

Sokağa atılan maske ve eldivenlerle ilgili önemli uyarı!

Ordu'da bir mahalleye koronavirüs karantinası!

Ordu'da bir mahalleye koronavirüs karantinası!

Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu sosyal medya hesabını kim yönetiyor? (Kimliği belli oldu, gözaltına alındı)

Ankara Kuşu kimdir? Sosyal medya hesabını kim yönetiyor?

İzmir polisinden sabaha karşı kumar operasyonu

Yasak dinlemediler... İzmir'de sabaha karşı operasyon

İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.