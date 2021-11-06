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  4. Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak! Sebebi pes dedirtti

Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak! Sebebi pes dedirtti

06.11.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda Zehra Meraklı (23) ablasının nişan yemeğinden sonra bacaklarının geçişi kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğradı. Zehra Meraklı'nın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. Dehşeti anlatan Zehra Meraklı "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Bütün gece hastanede kaldım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten" dedi.

Beyoğlu'nda kadına felç eden dayak! Sebebi pes dedirtti

Zehra Meraklı'nın ablası 24 Ekim gecesi aile arasında nişanlandı. Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı ve yakınları nişan kutlaması için Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedi. Zehra Meraklı yemek sonrası tuvaleti kullanmak için Asmalımescit'teki başka bir eğlence mekanına girdi. Meraklı, eğlence mekanından çıkarken, bacaklarını geçişe engel olacak şekilde uzatan yabancı uyruklu bir kişiyi uyardı. 23 yaşındaki kadının iddiasına göre kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi ve iki arkadaşı, Zehra Meraklı'nın arkasından giderek saldırdı. Meraklı arkadan aldığı darbe sonucu yere düştü, yerde de yabancı uyruklu kişi saldırmaya devam etti. Dakikalarca süren saldırı, ablası ve çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 23 yaşındaki kadına kafa travması geçirdiği teşhisi konuldu. Aldığı darbeler ile sinirlerinin zedelenmesi sonucu yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. 2 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Zehra Meraklı suç duyurusunda bulundu.

"ENSEMDEN ALDIĞIM DARBE SONRASI BAYILDIM"

Zehra Meraklı, "Ablam ve eniştem nişanlandı, biz gençler olarak nişan yemeğine çıktık. Yemekten sonra eve dönerken, lavaboya uğramak için bir başka mekana girdik. Çıkarken tanımadığım yabancı uyruklu birisi, arkadan enseme vurdu. Ben düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Ailem araya giriyor, hastaneye kaldırılıyorum. Herhangi bir sürtüşme, bir bakışma, bir çarpışma hiç bir şey yok. Benim gördüğüm 1 kişi saldırdı. 3 kişi arkamdan geliyordu. Kameradan gördüğümüz kadarıyla 1 kişi saldırıyor. Etraf kalabalık olduğu için benim ailem de arbedeyi anlamıyor" dedi.

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"NASIL NORMALE DÖNECEĞİM ONU DÜŞÜNÜYORUM"

Zehra Meraklı, "Saat sabah 08.00-08.30 gibi şuurum kendine geldi. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten. Şu an çok iyi gözüküyorum ama, gerçekten iyi değilim. Bu iyi halim. Hayatım çok güzel bir düzendeydi aşçılık eğitimi alıyordum. Şu an ben nasıl geri döneceğim ne yapacağım, nasıl normale döneceğim diye düşünüyorum. Ben nasıl olduğunu anlamıyorum idrak edemiyorum" diye konuştu.

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"PSİKOLOJİK OLARAK HEPİMİZ ÇOK YIPRANDIK ÇÜNKÜ CANİCE BİR SALDIRI"

Zehra Meraklı'nın ablası Büşra Meraklı ise, "Ben olayı gördüğümde başka biri darp ediliyor sandım ve nasıl kafasında tekmeler ile zıpladığını gördüm. İnsani olarak ayırmaya gittim. Kardeşim olduğunu gördüm. Ben kurtarmak için koşturduğumda o kaçtı zaten. Bizim en mutlu günümüz zehir oldu resmen. Kendi yüzümden olmuş gibi hissettim sonuçta bizim için düzenlenen bir yemekti onun vicdan azabı vardı ve kardeşimi koruyamadığımı düşündüm hep. Ambulansı aradık ama sokaklar dar olduğu için biraz gecikme oldu. Oradaki bir vatandaş arabasına aldı bizi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Beyin kanaması teşhisi konuldu, hayati riski vardı. Sabah 8'e kadar hiç uyumadık. Şu an bu haline şükür ediyoruz. Beyninde kanama olduğu için belki de ömür boyu ilaç kullanacak. Psikolojik olarak hepimiz çok yıprandık çünkü canice bir saldırı.Uzun süre uyuyamadık. Tek istediğimiz şey bu tarz insanların cezalarını bulması" dedi. Polis, Zehra Meraklı'ya saldıran kişiyi arıyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Beyoğlu
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