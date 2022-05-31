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Beyoğlu'nda kahreden son böyle geldi! Torununu kurtardı, kendisi öldü... Mahalleli gözyaşlarını tutamadı

31.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda meydana gelen kahreden olayda park halindeki bir minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Minibüs Ahmet Yürük, gelini ve torununa çarptı. Dede Yürük, kucağındaki torununu kurtarmayı başarırken, minübüs ile evin duvarı arasında sıkıştı. Yürük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Fatma Yürük ile dedesinin kucağından alınan Aleyna'nın tedavisi sürüyor. Mahalle sakini, Evine girerken kucağında bir bebekle sıkışmıştı. Herhalde dedesiydi'' diyerek yaşananları anlattı.

Beyoğlu'nda kahreden son böyle geldi! Torununu kurtardı, kendisi öldü... Mahalleli gözyaşlarını tutamadı

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 12:00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeyken kaymaşa başlayan minibüs Ahmet Yürük, kucağında torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e, evlerine girmek üzereyken çarptı. Minibüsü son anda farkeden Yürük, kucağındaki torununu kurtarmak için hamle yaptı. Torununun hayatını kurtaran Ahmet Yürük, minibüs ile duvar arasında sıkıştı.

HAVAYA KALDIRARAK KURTARDI

Mahalle sakinleri dedesinin son anda havaya kaldırarak kurtardığı torunu Aleyna Yürük ile minibüsün altında kalan Fatma Yürük'ü yaralı olarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaile ekipleri ise Ahmet Yürük'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve bebeği ise Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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"SIKIŞTIĞI HALDE KUCAĞINDA TORUNUNU BIRAKMADI"

Yürük ailesine yardım eden bir mahalle sakini, "Araba geri kaydı. Evine girerken kucağında bir bebekle sıkışmıştı. Herhalde dedesiydi. Yardım ettik, bebeği aldık. Bir de minibüsün altında bir kadın vardı. Onu da minibüsün altından çıkardık. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" dedi.

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(DHA)

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