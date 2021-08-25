Beyoğlu'nda kanlı gece! Silahlı saldırıda 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Necatibey Sokak Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan otelin önünde oturan Süleyman Köker ve Halil Ertuğrul, yanlarına gelen 4 kişi ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, 4 kişi tarafından Süleyman Köker ve Halil Ertuğrul'un üzerine ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Köker ve Ertuğrul, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Halil Ertuğrul, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Boş kovanlara incelenmek üzere el konuldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

