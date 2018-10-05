HABER

Beyoğlu’nda kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 04:20 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza Beyoğlu, Piyalepaşa Bulvarı Taksim istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AYP 60 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Taksim istikametine seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak durdu. İddiaya göre, kaza sonrası araçtan yara almadan kurtulan sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin sürücüsünün kaçtığını öğrenince çevrede çalışma başlattı.

Bariyerleri yerinden koparan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola dağılan otomobilin parçaları da tek tek toplanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bariyerleri tamir etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Tartıştığı ortağı yerine başkasını vurdu!Tartıştığı ortağı yerine başkasını vurdu!
Otobüs şoförü ateşlenen çocuğu hastaneye yetiştirdiOtobüs şoförü ateşlenen çocuğu hastaneye yetiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu trafik kazası aracını bırakıp kaçtı

En Çok Okunan Haberler

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

Referandum sinyali! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Referandum sinyali! Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

50 ilin kaderini değiştirecek Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi’nde sona yaklaşıldı

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı ortağı yerine başkasını vurdu!

Tartıştığı ortağı yerine başkasını vurdu!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bir aile yok oldu!

Bir aile yok oldu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.