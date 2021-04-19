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  4. Beyoğlu'nda kısıtlamada gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskını

Beyoğlu'nda kısıtlamada gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskını

19.04.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda kısıtlamaya aldırmadan gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskın düzenlendi. İçerideki 25 kişiye 88 bin 725 lira, lokanta sahibine 20 bin lira para ceza uygulandı. Belediye ekipleri de iş yerini mühürledi.

Beyoğlu'nda kısıtlamada gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskını

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak denetimler yaptı. İş yerleri tek tek kontrol edilirken, Küçük Parmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tespitin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskın anı cep telefonu kamerasına kaydedilirken, içeride müzik eşliğinde eğlenenler görüntülere yansıdı.

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GECE KULÜBÜ OLARAK İŞLETİLEN LOKANTA MÜHÜRLENDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kapalı olması gerekirken içeriye müşteri alıp eğlence düzenleyen lokanta sahibine 20 bin lira, içerideki 25 kişiye ise 88 bin 725 lira para cezası uygulandı. Gece kulübü olarak işletilen lokanta ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul Beyoğlu
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