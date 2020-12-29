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  4. Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

29.12.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Beyoğlu'nda polis ekipleri, önceki gün kapalı olması gereken bir kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan 19 kişiye 60 bin lira para cezası kesilirken, kahvehane zabıta tarafından mühürlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz hafta sonu polis ekipleri il genelinde denetim yaptı. Polis ekipleri, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanenin açık olduğunu öğrenerek baskın düzenledi. Polis ekipleri, içeride 19 kişinin oyun oynandığı ve bazı müşterilerinde kapalı alanda sigara içtiğini tespit etti. İçeridekilere 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesi gereğince toplam 60 bin para cezası kesildi. Ayrıca kapalı alanda sigara içen 2 kişiye de toplam 374 lira para cezası kesildi. İş yeri zabıta tarafından mühürlendi.

(DHA)

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