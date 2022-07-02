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Beyoğlu'nda korkunç olay! Otelin 8'inci katından otomobilin üzerine düşen turist öldü

02.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'da korkunç bir olay yaşandı. Kaldığı otelin 8'inci katındaki odanın penceresinden, park halindeki otomobilin üzerine düşen Fransız turist hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda korkunç olay! Otelin 8'inci katından otomobilin üzerine düşen turist öldü

Tüyler ürperten olay, dün saat 13.45 sıralarında yaşandı. Turist olarak İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı Salim Saidi (34) Asmalı Mescit Mahallesi'nde bir otele yerleşti.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

8'inci katta oda tutan ve odada yalnız kalan Salim Saidi bilinmeyen bir nedenle pencereden park halindeki otomobilin üstüne düştü. Düştüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Salim Saidi'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Salim Saidi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek Salim Saidi'nin odasında ve çevrede olay yeri incelemesi yaptı. Saidi'nin üstüne düştüğü ve ön tarafından ağır hasar alan otel sahibinin otomobili polis ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yerinden kaldırıldı. Araştırma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini belirlemeye çalışıyor. (DHA)

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Beyoğlu
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