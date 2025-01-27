Beyoğlu'nda korkutan otel yangını: İtfaiyeler çalışmalarını sürdürüyor

Beyoğlu Asmalımescit'teki bir otelin eksi ikinci katında yangın çıktı. Yangının otel'in alt katlarındaki bölümlerden başladığı ifade edilirken, kısa sürede yoğun dumanın yayıldığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili ekipler güvenlik önlemleri alırken, otel çevresindeki vatandaşlar da tahliye edildi. Yangının daha fazla alana yayılmaması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Beyoğlu Asmalımescit'te bir otelin eksi ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, saat 14.00 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin eksi ikinci kattaki saunada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saunadan duman çıktığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Otelde bulunanlar tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

(DHA)