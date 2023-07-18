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Beyoğlu'nda korkutan patlama! Sesi duyan kendini dışarı attı

18.07.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bahçesinde meydana gelen patlama büyük korku yarattı. Patlama sesini duyan sokak sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine polis alarma geçti. Kur'an kursunun duvarında hasar oluşturan patlamanın nedenini belirleyebilmek için olay yerinde ve çevresinde çalışmalar devam ediyor. İşte detaylar...

Beyoğlu'nda korkutan patlama! Sesi duyan kendini dışarı attı

Beyoğlu'ndaki Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak’ta saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı binanın bahçesinde patlama sesi duyuldu. Korkuyla kendilerini dışarı atan sokak sakinleri durumu polise haber verdi.

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İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamanın binanın girişindeki Kur'an kursunun bahçeye bakan duvarının yakınında meydana geldiğini tespit eden polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Olay yeri inceleme ekipleri ile bomba imha uzmanları, duvarda küçük çaplı hasar oluşturan patlamanın nedenini tespit edebilmek için çalışma yaptı.

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Polis yetkilileri patlamanın neden kaynaklanmış olabileceği hakkında açıklamada bulunmazken, olay yerinde ve çevresindeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

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patlama Beyoğlu Kur'an kursu

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