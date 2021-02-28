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  4. Beyoğlu'nda korkutan yangın: Alevlerin arasından komşuları kurtardı

Beyoğlu'nda korkutan yangın: Alevlerin arasından komşuları kurtardı

28.02.2021 07:51 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda korkutan yangın: Alevlerin arasından komşuları kurtardı

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören komşular, binaya girerek yabancı uyruklu bir kişiyi son anda kurtardı.

Yangın saat 01.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kamer Hatun Mahallesi Santur Sokak'a bulunan 4 katlı binanın 4. katında çıktı. Bir anda alevlerin yükselmesi üzerine, komşuları dairede yaşayan komşularına yardım için binaya girdi. Evde tek yaşadığı öğrenilen Romanya uyruklu bir kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

İTFAYE EKİPLERİ KISA SÜREDE YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Komşuları tarafından son anda kurtarılan Romanya uyruklu bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

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TOPLUMSAL MESAFE UNUTULDU

Çıkan yangının ardından sokak sakinleri olay yerine akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu yangında, olay yerine toplanan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

(DHA)

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yangın Beyoğlu

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