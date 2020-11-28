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  4. Beyoğlu’nda koronavirüsü hiçe sayan kaçak gece kulübüne polis baskını

Beyoğlu’nda koronavirüsü hiçe sayan kaçak gece kulübüne polis baskını

28.11.2020 07:27 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda koronavirüsü hiçe sayan kaçak gece kulübüne polis baskını

Beyoğlu’nda işletme belgesi bulunmayan gece kulübünde, yasakları hiçe sayıp parti verdiler. Polis baskınıyla şok olan 29 müşteri ve işletmeciye ceza yağdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair bir takım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları yine hiçe saydı. Günden güne artan vaka sayılarının da korkutamadığı vatandaşlar çılgınlar gibi eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübü müşterileri polis baskınıyla adeta şoke oldu.

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Yapılan incelemelerin ardından eğlence mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Mekanda bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi. O anlar ise baskın yapan polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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