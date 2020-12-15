Beyoğlu’nda lokantaya silahlı saldırı

Olay, Beyoğlu Erdem Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu iki şahıs, aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu kişinin lokantasına 10 gün önce tabancayla ateş açtı. Öfkesi dinmeyen yabancı uyruklu kişiler, gece saat 03.00 sıralarında tekrar dükkanın önüne gelerek kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, lokantada maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 10 gün önce ve gece yaşanan silahlı saldırının görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

