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  4. Beyoğlu’nda lüks otelde yangın paniği! Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda lüks otelde yangın paniği! Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi

10.03.2023 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan lüks bir otelde yangın paniği yaşandı. Otelin çamaşırhanesinde çıkan yangında, çok sayıda çalışan dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çalışanlar tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa söndürüldü.

Beyoğlu’nda lüks otelde yangın paniği! Çok sayıda çalışan dumandan etkilendi

Beyoğlu'ndaki yangın, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, lüks otelin çamaşırhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan duman tüm çamaşırhaneyi kapladı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Çamaşırhanede çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dumandan etkilenen işçileri içeriden çıkardı.

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ÇALIŞANLAR DUMANDAN ETKİLENDİ

Çamaşırhanede başlayan yangından yükselen dumanlar tüm katı kapladı. Bu esnada içeride olan birçok işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından çamaşırhaneden çıkarılan işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çalışanlar tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan, otelde başlayan yangın için tedbir amaçlı çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Beyoğlu

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