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BEYOĞLU NDA MARKET SOYGUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu.

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Beyoğlu'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu. Kasiyeri silah zoruyla etkisiz hale getiren soyguncu, kasadan 3 bin lira alarak kayıplara karıştı.
Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Kaan Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Markete maskeli silahlı soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncu kasada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Polis ekiplerinin çalısmaları
-Market çalışanları
- Zırhlı polis araçları
-Genel ve detay görüntüler

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