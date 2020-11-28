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  4. Beyoğlu'nda maske cezasından kaçmak isteyen kadının sözleri şaşkına çevirdi: Şov yapıyorsunuz

Beyoğlu'nda maske cezasından kaçmak isteyen kadının sözleri şaşkına çevirdi: Şov yapıyorsunuz

28.11.2020 17:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu‘nda koronavirüs denetimi yapan ekipler maskesini uygun şekilde takmayan kadını durdurmak istedi. Cezadan kaçmak için polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, ekiplere, “Siz şov yapıyorsunuz” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

İddialara göre, ekipler o sırada Taksim Metrodan çıkan ve maskesini uygun şekilde takmayan M. D. K.’yı gördü ve durdurmak istedi ancak kadın durmak istemedi. Kadını uzun uğraşlar sonucunda durduran polis ekipleri kadından kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen kadın, polis ekiplerine dakikalarca zorluk çıkardı. Ekiplerin, uzun uğraşları sonucunda kadının kimliği alınırken cezai işlem uygulandı.

POLİS EKİPLERİNE "SİZ ŞOV YAPIYORSUNUZ" DEDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına cezai işlem uygularken kadın, polislere “Siz şov yapıyorsunuz” dedi. Ceza sonrası çevrede vatandaşlar toplandı ve kadının maske takmamasına tepki gösterdi. Kadın ise ceza kesildiği anda ekiplere “maske takmayan insanlar var beni mi görüyorsun” dedi.

(İHA)

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