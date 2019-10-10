Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

Olay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı binada iddiaya göre, bir anda büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ENKAZIN ALTINDA KİMSE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökme yaşanan binanın enkazının altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI İLERLEYEN SAATLERDE BAŞLAYACAK

Ekipler, yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, enkaz kaldırma işleminin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.

(DHA)

